قدم: "نسور قرطاج" أول منتخب بالعالم يستأنف تدريباته

تونس/علاء حمّودي/ الخليج 365

استأنف المنتخب التونسي لكرة القدم (نسور قرطاج)، مساء الإثنين، تدريباته الجماعية، بعد أكثر من شهرين ونصف من توقف كل الأنشطة الرياضية في تونس؛ بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وأقيم التدريب على الملعب الأولمبي بالمنزه في العاصمة تونس، وسط تدابير وقائية وتنظيمية مشدّدة، معلنا بدء استئناف النشاط الرياضي.

وبذلك يكون المنتخب التونسي، أول منتخب كرة قدم في العالم يستأنف تدريباته منذ انتشار الفيروس.

وكان معسكر المنتخب التونسي مقررًا بداية مارس/ آذار الماضي، قُبيل مُلاقاة نتزانيا، ذهابًا وإيابًا، ثم ملاقاة الجارة ليبيا، بداية يونيو/حزيران الحالي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، عام 2021، لكن الجائحة أجلت برنامج الإعداد.

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وقال المدير الفني لمنتخب تونس، مُنذر الكبيِّر، للأناضول، إن "فترة توقف النشاط الرياضي للاعبي المنتخب طالت نوعًا ما، خاصة على لاعبين متواجدين في تونس منذ مارس الماضي."

وتابع: "نحن كإطار (جهاز) فني حرصنا على متابعة كل اللاعبين، عبر تقنية الفيديو، ووضعنا برنامجا يجعل اللاعبين جاهزين بدنيًا."

فيما قال فرجاني ساسي، لاعب المنتخب التونسي، إنه كان سعيدًا جدًا لدى تلقيه اتصالا من مدربه "الكبيِّر"، حيث أعلمه ببرمجة معسكرين اثنين الشهر الحالي.

وأضاف ساسي، المحترف بصفوف "الزمالك" المصري: "هذان المعسكران جاءا في الوقت المناسب لجميع اللاعبين، الذين رغم اجتهادهم في التدريبات الفردية، إلا أنها غير كافية، وتركيزهم سيكون في أعلى مستوى بالتواصل مع زملائهم، فوجودهم في مجموعة أمر مهم لهم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.