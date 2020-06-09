الجزائر تبحث الأزمة الليبية مع 4 دول عربية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الإثنين، "هاتفيا" الأزمة الليبية مع نظرائه بتونس والسعودية وليبيا ومصر، كل على حدة.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، نشرته الوكالة الرسمية للأنباء، إن بوقادوم "تحادث هاتفيا، مع نظرائه في كل من ليبيا وتونس ومصر والسعودية".

وأوضح أنه "بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول الشقيقة، تناولت المحادثات مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي، خاصة التطورات الأخيرة في الشقيقة ليبيا".

وجدد بوقادوم، وفق البيان، "التأكيد على موقف الجزائر الثابت الداعي إلى تسوية سياسية عبر الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة واستقرار وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وفقا للشرعية الدولية وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق بعيدا عن التدخلات الخارجية".

والأحد دعت الجزائر إلى تنسيق الجهود بين الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للنزاع في جارتها ليبيا.

وقالت الخارجية الجزائرية، في يبان، إن الجزائر "أخذت علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية"، في إشارة إلى المبادرة المصرية، دون تسميتها.

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وأكد البيان أن الجزائر تجدد موقفها "القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين وبالجهود التي بذلتها على مختلف الأصعدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بدءً بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار التي تجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق".

وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن "إعلان سياسي" قال إنه لحل الصراع الدائر في ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وحفتر، تحدث السيسي عن الاتفاق مع الاثنين على طرح "إعلان سياسي" لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف أن الإعلان المطروح يدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الإثنين (اليوم) 8 يونيو/حزيران الجاري.

كما طرح تنظيما جديدا لشكل مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وطريقة تمرير الدستور.

وتعليقا على الإعلان، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، خلال مداخلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية: "حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك، والقاعدة الشعبية له لم تعد موجودة".

ويأتي إعلان السيسي في وقت يحرز فيه الجيش الليبي تقدمات كبيرة غرب ووسط البلاد، كان أحدثها إحراز تقدمات في طريق السيطرة على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من مليشيا حفتر.

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