الرئيس الجزائري يبحث الأزمة الليبية مع السفير الأمريكي

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، الأزمة الليبية مع السفير الأمريكي لدى البلاد جون دي روشي.



وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن تبون ودي روشي، التقيا بالجزائر عصر الإثنين، واستعراضا "العلاقات الثنائية، والوضع في ليبيا، والمنطقة عموما".



وعقب اللقاء، قال السفير الأمريكي للتلفزيون الجزائري الرسمي: "أجريت محادثات جد مثمرة مع الرئيس تبون وتناولنا عدة محاور تخص العلاقات بين البلدين، وتحادثنا مطولا بشأن التحديات التي تواجه المنطقة".



والأحد، دعت الجزائر -التي سبق وأن عرضت احتضان جلسات الحوار الليبي- إلى تنسيق الجهود بين الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للنزاع في جارتها ليبيا.



وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الجزائر "أخذت علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية"، في إشارة إلى "إعلان القاهرة"، دون تسميتها.

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وأكدت أن الجزائر تجدد موقفها "القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين وبالجهود التي بذلتها على مختلف الأصعدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بدءً بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار التي تجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي".



والسبت، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "مبادرة سياسية" قال إنها لحل الصراع الدائر في ليبيا.



وأضاف أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الإثنين 8 يونيو/حزيران الجاري.



وتعليقا على "إعلان القاهرة"، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، خلال مداخلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية: "حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك، والقاعدة الشعبية له لم تعد موجودة".



وتأتي المبادرة في وقت يحرز فيه الجيش الليبي تقدمات كبيرة غرب ووسط البلاد، كان أحدثها إحراز تقدمات في طريق السيطرة على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.