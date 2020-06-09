أنقرة/ الخليج 365
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التطورات في ليبيا.
وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية إنه تناول الملف الليبي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف "قد يتم إخراج حفتر من العملية (الانتقالية بليبيا) في أي لحظة، فالتطورات تشير إلى ذلك".
وأردف "عقب مباحثاتي مع ترامب، قد تبدأ صفحة جديدة في المسار بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث توصلنا لبعض التفاهمات".
واستطرد "سيكون لدي مباحثات مع السيد بوتين أيضا، كان لديه تصريح بعدم وجود جنود روس هناك، أود التحدث إليه".
من جهة أخرى، قال أردوغان أنه بحث مع ترامب أيضا ملف منتسبي منظمة "غولن" الإرهابية المتواجدين بالولايات المتحدة.
وأضاف "نقلت إليه أسماء منتسبي المنظمة، وأبلغني بأنه سيطلع على المعلومات التي أرسلتها له وسوف يقوم بالعمل اللازم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سأبحث تطورات ليبيا مع بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.