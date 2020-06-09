أردوغان: سأبحث تطورات ليبيا مع بوتين

أنقرة/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التطورات في ليبيا.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية إنه تناول الملف الليبي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "قد يتم إخراج حفتر من العملية (الانتقالية بليبيا) في أي لحظة، فالتطورات تشير إلى ذلك".

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وأردف "عقب مباحثاتي مع ترامب، قد تبدأ صفحة جديدة في المسار بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث توصلنا لبعض التفاهمات".



واستطرد "سيكون لدي مباحثات مع السيد بوتين أيضا، كان لديه تصريح بعدم وجود جنود روس هناك، أود التحدث إليه".

من جهة أخرى، قال أردوغان أنه بحث مع ترامب أيضا ملف منتسبي منظمة "غولن" الإرهابية المتواجدين بالولايات المتحدة.

وأضاف "نقلت إليه أسماء منتسبي المنظمة، وأبلغني بأنه سيطلع على المعلومات التي أرسلتها له وسوف يقوم بالعمل اللازم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.