مصر تسجِّل 1365 إصابة جديدة بكورونا

- 1/2
- 2/2
تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” في مصر حاجز الـ35 ألف حالة بعد تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا” المستجد، إضافة إلى 34 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم أن 414 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و10618 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية. مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” حتى اليوم هو 35444 حالة، من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها، و1271 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجِّل 1365 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.