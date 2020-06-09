شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلن الجيش العراقي سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد مساء الاثنين. وأوضح الجيش في بيان صحفي مقتضب أن الصاروخً أطلق من منطقة “عرب خضير” جنوب مطار بغداد الدولي، مبينة أن القوات الأمنية باشرت بتفتيش المنطقة، بحثا عن العناصر التي نفذت هذا العمل الذي وصفته بالإرهابي، ووعدت بإيراد مزيد من التفاصيل لاحقاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخ في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.