شكرا لقرائتكم خبر عن «خذوا حذركم».. حملة لـ «الأمر بالمعروف» تشمل جميع ميادين المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة “خذوا حذركم”. يذكر أن “خذوا حذركم” حملة توعوية تطلقها الرئاسة العامة تستهدف التوعية بأهمية الأخذ بالأسباب الاحترازية الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لسلامة المجتمع ولمنع انتشار عدوى “فيروس كورونا”. وتهدف الحملة التي تنطلق في كافة ميادين مناطق المملكة وعبر منصات الرئاسة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، للحث على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.

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