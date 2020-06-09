شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة لإعادة البرامج واسترداد أموالك حال شرائها بالخطأ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالله السبع، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوضح طريقة إرجاع اي برنامج حال شرائه بالغلط من متجر البرامج.

وقال السبع: “إذا اشتريت برنامج بالغلط من متجر البرامج، أو جاءك خصم على الفيزا من متجر البرامج وأنت ما تدري من أين؟ هذا المقطع يشرح أسهل طريقة لتقديم طلب إلى أبل لاسترجاع أموالك من خلال تطبيق Apple Support

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وأوضح الخبير التقني عبدالله السبع، أنه يمكن تحميل البرنامج من خلال الرابط التالي (اضـــغط هــنا).