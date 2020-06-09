شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 51 إصابة جديدة بكورونا فى السليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراقى اليوم الإثنين تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السليمانية. وقالت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن المصابين هم 22 رجلا، و23 سيدة، وشابان، و4 أطفال، مضيفة أن 17 من تلك الحالات أصيبوا نتيجة التلامس مع مصابين سابقين، مبينة أن 34 الآخرين ظهرت عليهم أعراض المرض".

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