شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبحث مع السفير الأمريكى تعزيز العلاقات والأوضاع بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مع جون ب.ديروشر، السفير الأمريكى بالجزائر، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم، أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون ب. ديروشر، حيث تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والوضع في ليبيا، والمنطقة عموما.

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