شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تقرر إلغاء إجراءات العزل العام تدريجيا ضمن خطة من 4 مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، اليوم الاثنين، إن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في مدنها بموجب خطة من أربع مراحل تبدأ في 15 يونيو بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى، أن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام ستبدأ في الأول من يوليو والثالثة في الأول من والرابعة في الأول من سبتمبر .

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وسيتم في المرحلة الثانية السماح بفتح المطاعم جزئيا، في حين سيُسمح في المرحلة الثالثة باستئناف الرحلات الجوية من البلدان منخفضة المخاطر وإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة.

وقالت المتحدثة إن المرحلة الرابعة ستتضمن السماح بإقامة حفلات الزفاف والتجمعات التجارية مثل المعارض وإعادة فتح المسارح ودور السينما.

وسجلت قطر 1368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة اليوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 70158 منهم 57 حالة وفاة.