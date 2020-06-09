شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: سقوط صاروخ قرب مطار بغداد فى العراق ولا ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، خبرا عاجلا نقلا عن الجيش العراقى يؤكد سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا.

وأضاف الجيش أن الصاروخ أُطلق من منطقة جنوبي المطار وأنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم