شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تجنبوا التجمعات حفاظا على أهلكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة، من خطورة التجمعات في انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس. Advertisements وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن خطورة التجمعات تتعدى المصاب نفسه، لتنتقل العدوى إلى أهله وكل من حوله”. ووجهت وزارة الصحة نصيحة للجميع بقولها “التزم بالتعليمات الصحية واحرص على إبقاء مسافة آمنة بينك وبين الآخرين”.

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