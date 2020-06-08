شكرا لقرائتكم خبر عن «طبي طارئ» وتنقل الطلاب وسائقيهم.. تصريحان جديدان من «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق تطبيق «توكلنا» اليوم الإثنين، تحديثا تضمن إضافة تصاريح وخصائص جديدة، للتسهيل على مستخدميه.

وقال التطبيق عبر حسابه في «تويتر»: «توكلنا» وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي يطلق خدمة «تصريح طبي طارئ»، التي تتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل، إذ يسمح التصريح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.

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ومن أبرز الخصائص التي تضمنها التحديث، إضافة خاصية «طلب تصريح طبي طارئ»، وإضافة خاصية إصدار تصاريح تنقل للطلاب وسائقيهم لحضور اختبارات «قياس».

كما تضمن التحديث إضافة خاصية يتم من خلالها تغيير لون حالة الشخص بناء على وضع الإصابة (مصاب أو عزل منزلي/ حجر صحي)، وكذلك ربط النظام مع خدمات إضافية.

وإضافة إلى ذلك، شمل التحديث تعديل سياسة استخدام التصريح لكل جهاز، وإصلاح الملاحظات وتحسينات عامة، إضافة إلى إجراء تحسينات أمنية.