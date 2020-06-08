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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ «صياد مصري» قذفته الأمواج إلى ساحل المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أنقذت الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود، صياداً مصرياً (36 عاماً)، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة إلى الساحل السعودي.
وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه.
وأكد القريني أنه تم بعد التنسيق، تسليم الصياد إلى الجانب المصري صباح اليوم (الإثنين)، بعد استضافته من قبل حرس الحدود.
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