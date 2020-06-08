شكرا لقرائتكم خبر عن «السند» يوضح حكم صلاة «المنفرد» خلف الصفوف بسبب كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، حكم صلاة المنفرد خلف الصف بسبب كورونا.

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وقال السند خلال حواره في برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة: “من يصلي خلف الصف للتباعد فإن صلاته صحيحة لوجود العذر والسبب المقتضي بذلك وهو التباعد خوفا من الإصابة”.

ولفت السند: “لا صلاة لمنفرد خلف الصف بسبب عدم صحتها وصلاته باطلة”، مشددة على لزوم التباعد بين المصلين.