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رئيس حقوق الإنسان يحذر من استغلال الأطفال في جريمة خطيرة

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن استغلال الأطفال في التسول جريمة من جرائم الإتجار بالبشر.

وقال العواد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن تسول الأطفال جريمة تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياته للخطر.. واستغلالهم في التسول جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويجب على كافة الجهات التصدي لها”.

وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان: “لا تقدم مال لطفل يتسول أو لمن يحمل طفل من أجل التسول.. مضيفا أن حماية حقوق الطفل واجبنا جميعاً”.

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