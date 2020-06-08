شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان يحذر من استغلال الأطفال في جريمة خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن استغلال الأطفال في التسول جريمة من جرائم الإتجار بالبشر.

وقال العواد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن تسول الأطفال جريمة تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياته للخطر.. واستغلالهم في التسول جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويجب على كافة الجهات التصدي لها”.

وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان: “لا تقدم مال لطفل يتسول أو لمن يحمل طفل من أجل التسول.. مضيفا أن حماية حقوق الطفل واجبنا جميعاً”.