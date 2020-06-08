شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة.. عاملة تقتل مخدومتها «المُسنة» حرقاً في محايل عسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدمت عاملة منزلية على قتل مواطنة ثمانينية معاقة حرقا بعدما أشعلت النار في غرفة المسنة بمنزلها في منطقة محايل عسير، ومن ثم لاذت بالفرار فيما حاولت ابنة أخت المواطنة إنقاذها دون جدوى لتتعرض هي الأخرى لحروق ويتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال علي محمد عسيري قريب المواطنة الثمانينية التي توفاها الله، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: “إن العاملة لها ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف تعمل عندهم”.

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وأضاف في الأيام الأخيرة كانت حالتها النفسية سيئة وكانت تريد أن تسافر إلى بلدها، ولذلك أبلغنا المكتب ليأخذوها.

وتابع المواطن علي محمد عسيري أن المسنة ضحية الخادمة المتوفاة كانت عمته أخت والده، ويسكن معها أختها وابنتها.