ميركل والسيسي يبحثان هاتفيا الملف الليبي

برلين/ الخليج 365



بحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المستجدات المتعلقة بالملف الليبي.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت.



وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا.



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وأشار البيان إلى أن ميركل شددت على أن "المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة يجب أن تظل النقطة المرجعية الرئيسية لعملية السلام في ليبيا".



كما أشار سيبرت إلى أن ميركل والسيسي دعيا جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى استئناف العملية السياسية بأسرع وقت ممكن.



وفي حضور الجنرال الانقلابي الليبي، خليفة حفتر، أعلن السيسي، السبت، بيانا اقترح خلاله وقف إطلاق النار، بداية من الإثنين (اليوم) 8 يونيو/ حزيران الجاري، والالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية.



وكبد الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، مليشيات حفتر خسائر فادحة، وطردها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، كما حرر مدينة ترهونة، ثم مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابس).

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