الجيش الليبي: قواتنا على بعد كيلومترات من سرت

وليد عبد الله/الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الإثنين، أن قواته "على بعد كيلومترات من مدينة سرت (شمال وسط) وتحريرها مسألة وقت".



جاء ذلك في تصريح أدلى به آمر غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة (تابعة للجيش) العميد إبراهيم بيت المال، لقناة "فبراير" (ليبية خاصة).



وقال بيت المال: "نحن على بعد كيلومترات من سرت، وتحريرها مسألة وقت، ونتمنى تجنيب أهلها ويلات الحروب".



والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.



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ولاحقا، أعلن الجيش تحرير عدة مناطق محيطة بسرت بينها "الوشكة" و"جارف" و"القبيبة".



ومُنيت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

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