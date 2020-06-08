أردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية

أنقرة/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، المسائل الثنائية والتطورات الإقليمية على رأسها الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقرر الجانبان مواصلة التعاون الوثيق فيما يخص تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا الجارة البحرية لتركيا في المتوسط.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية منذ انقلاب الجنرال خليفة حفتر على الحكومة الليبية الشرعية وإعلانه الهجوم على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان 2019.

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لكن قوات الحكومة الليبية، كبدت مليشيا حفتر في الفترة الأخيرة، خسائر فادحة، وطردتها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.



كما حرر الجيش الليبي مدينة ترهونة، ثم بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابس)، الجمعة، وبات على أبواب مدينة سرت (شرق)، أحد معاقل مليشيات حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية.

وفي سياق آخر، أعرب أردوغان لترامب عن قلقه إزاء وجود تعاون بين عناصر تقف وراء أحداث العنف والنهب بالولايات المتحدة وتنظيم"ب ي د - ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي ينشط شمالي سوريا.

من جهته، أعلن مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان أن "أردوغان وترامب تناولا خلال الاتصال المسائل الثنائية المهمة والقضايا الإقليمية بما فيها ليبيا وسوريا وشرق المتوسط".



وأشار البيان إلى أن الزعيمين "تناولا التغلب على وباء كورونا والجهود الأخيرة لعودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وتركيا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.