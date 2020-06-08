تركيا.. استشهاد عاملين وإصابة 8 في هجوم "بي كا كا" الإرهابي

وان/الخليج 365
استشهد عاملان وأصيب 8 آخرون في هجوم لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، بولاية وان شرقي تركيا.
وقالت الولاية في بيان الإثنين، إن "الهجوم وقع مساء اليوم واستهدف حافلة مدنية تقل عمال شركة تقوم بصيانة طريق في قضاء تشاطاك".
ولفت البيان إلى أن المنظمة الإرهابية استهدفت الحافلة بقنبلة مصنوعة يدويا.
وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد عاملين إثنين وإصابة 8 عمال كانوا على متن الحافلة.
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