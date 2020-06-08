"الإغاثة التركية" تقدم لليمن مستلزمات للوقاية من كورونا

علي عويضة/ الخليج 365

سلمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الإثنين، مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليمنية (حكومي)، مستلزمات حماية للعاملين في مراكز وأقسام العزل الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تشمل المستلزمات ملابس وقائية وكمامات ومعقمات وصناديق للتخلص من النفايات.

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وتعاني محافظة "مأرب" من نقص حاد في المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة كورونا، كما لا يوجد بالمحافظة التي تؤوي أكثر من مليون نازح أي جهاز فحص (PCR) لاختبار حالات فيروس كورونا.

وحتى مساء الأحد، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 484 بينها 112 وفاة و23 متعافيا.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

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