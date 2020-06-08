أول زيارة منذ كورونا.. وزير خارجية ألمانيا بالأردن الأربعاء

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

يبدأ وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، زيارة رسمية، غير محددة المدة، إلى الأردن، الأربعاء، وهي أول زيارة لمسؤول دولي إلى المملكة منذ بدء انتشار فيروس كورونا قبل أشهر.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن "ماس سيجري مباحثات مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وعدد من القضايا الثنائية والإقليمية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز: "البلدان يرتبطان بعلاقات استراتيجية تشهد تعاونا مستمرا".

وتابع: "ألمانيا شريك أساسي للمملكة وتقوم بدور أساسي في جهود تجاوز الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار".

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وأردف الفايز: "المملكة تثمن عاليا علاقاتها مع ألمانيا، التي تشكل ثاني أكبر داعم اقتصادي للأردن، وتثمن دورها الإقليمي".

وزيارة هاس للمملكة ستكون الأولى من نوعها منذ بدء ظهور حالات إصابة بـ"كورونا" في الأردن، الذي سجل 831 إصابة، بينها 627 حالة شفاء، و9 وفيات.

وتأتي الزيارة في وقت يواصل فيه الأردن اتصالاته الدولية، لمنع إسرائيل من ضم جزء من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وتشهد العلاقة بين الأردن وإسرائيل حالة من الاحتقان، وسط تحذيرات تطلقها عمان من خطورة خطوة الضم، المرتقبة في يوليو/ تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.