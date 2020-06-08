الغامدي : ممارسة النشاط التمويلي دون ترخيص يعد عمل غير مشروع

أكد المحامي خالد الغامدي , بأن ممارسة النشاط التمويلي دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد , يعد عمل غير مشروع نظاماً و مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التمويل.

وأضاف الغامدي , بأن من يمارس هذا النشاط من خلال التمويل بطرق غير نظامية سوف يكون عرضه للجزاء ويعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، والشروط التي وضعها المنظم السعودي والمتعلقة بالحصول على الترخيص هي شروط تنظيمية الغاية منها تحقيق المصلحة العامة.

ونوه بأن من يمارس هذا النشاط دون الحصول على ترخيص يهدف للإفلات من الضوابط اللازمة التي وضعها المنظم السعودي لحماية التعاملات وحقوق المستهلكين ومراعاة وضع المدين المالي ومعرفة إمكانية قدرتهم على الوفاء بالدين بغرض التكسب بأي شكل من الأشكال من خلال بيع أجهزة كهربائية أو سيارات أو مواد غذائية ونحو ذلك بالأجل مقابل أخذ مبلغاً من المال بنسبة هامش ربح عالية قد تصل إلى 100% أو أكثر مستغلين حاجة من لجأ إليهم.

الجدير ذكره بأن وزارة العدل قد علقت مؤخراً 37000 طلب تنفيذ مقدمة لدى عددا من محاكم التنفيذ بسبب وجود شبهة لممارستهم النشاط دون ترخيص ووضع بيناتهم في قوائم الوزارة لحين تحقق مؤسسة النقد العربي السعودي من وضعهم النظامي.