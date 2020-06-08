شاهد .. بعد 200 عام : “حصن الطيار” من بني هاشم (الأشراف) ما يزال شامخاً للتعبير عن أثريته ومكانته

وثق المغرد عبدالعزيز الحمران , صوراً لحصن الطيار أو ما تسمى بقلعة الطيار , والذي يعود لـ 200 سنة تقريباً , حيث يقع في أعلى سمنان (شرق محافظة الزلفي) مكان يقال له ( الجريف ) شرق رفيعة الحمران وقبل السد بثلاثمئة متر , ويعتبر حصن أثري , وتم وضعه للحماية والدفاع عن المدينة.

وأضاف الحمران , بأن ملكية الحصن تعود لأسرة الطيار , والتي تجد آثارهم المحمودة في كل مكان , وهي تلك الآثار العلمية ، والدينية ، وآثار من منشأة تدل على الشجاعة كما هي معنا اليوم ، وآثار تدل على الكرم ،والعطاء كما هو معروف ومشاهد .

وأبدى عبدالعزيز الحمران , إعجابه الشديد للبناء , والذي يدل على قوته ومتانة البناء في ذالك الوقت رغم قلة الإمكانيات.