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وثق المغرد عبدالعزيز الحمران , صوراً لحصن الطيار أو ما تسمى بقلعة الطيار , والذي يعود لـ 200 سنة تقريباً , حيث يقع في أعلى سمنان (شرق محافظة الزلفي) مكان يقال له ( الجريف ) شرق رفيعة الحمران وقبل السد بثلاثمئة متر , ويعتبر حصن أثري , وتم وضعه للحماية والدفاع عن المدينة.
وأضاف الحمران , بأن ملكية الحصن تعود لأسرة الطيار , والتي تجد آثارهم المحمودة في كل مكان , وهي تلك الآثار العلمية ، والدينية ، وآثار من منشأة تدل على الشجاعة كما هي معنا اليوم ، وآثار تدل على الكرم ،والعطاء كما هو معروف ومشاهد .
وأبدى عبدالعزيز الحمران , إعجابه الشديد للبناء , والذي يدل على قوته ومتانة البناء في ذالك الوقت رغم قلة الإمكانيات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. بعد 200 عام : “حصن الطيار” من بني هاشم (الأشراف) ما يزال شامخاً للتعبير عن أثريته ومكانته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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