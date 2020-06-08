شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الاستفادة من «نفاذ» لتمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، شروط الاستفادة من منتج “نفاذ” لتمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.

وكشف الحميدي أنه يُشترط للحصول على التمويل أن يكون المتقدم حاصلا على وثيقة العمل الحر، لافتاً إلى أن البنك يراجع كذلك السجل الائتماني للمتقدم، ويطلب منه بعض المستندات.

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وأكد أن الهدف من المنتج هو تمويل المواطنين والمواطنات القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية، أو الذين يرغبون في زيادة دخلهم الشهري ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة.

وأشار الحميدي- في حديث لقناة “السعودية” – إلى أن التمويل الذي يحصل عليه المستفيد من منتج “نفاذ” قد يصل إلى 150 ألف ريال، وذلك عند الرغبة في العمل في مجال النقل التشاركي على سبيل المثال.

تجدر الإشارة إلى أن منتج “نفاذ” يتيح للمواطنين والمواطنات الاستفادة من تمويل ميسّر يستطيعون من خلاله ممارسة أعمال حرة لحسابهم الشخصي في مجالات الخدمات التخصصية أو التجارة الإلكترونية أو الحرف اليدوية أو النقل التشاركي.