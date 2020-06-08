شكرا لقرائتكم خبر عن «تحمل رسالة».. صورة لأمير الرياض أثناء استقبال مدير الشؤون الصحية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الإثنين، مدير عام الشؤون الصحية الجديد بالمنطقة، الدكتور حسن بن علي الشهراني.

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وأعرب أمير الرياض، عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للدكتور الشهراني فيما كُلف به، مشدداً على أهمية التعاون ومضاعفة الجهود في مجال مواجهة جائحة “كورونا”، مشيرا إلى جهود قيادة المملكة التي تبذلها في مواجهة هذه الجائحة.

وأشاد عدد من المغردين مع تداول صورة الاستقبال، بالتزام كل من أمير الرياض والدكتور الشهراني بتطبيق بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، ووجود مسافة ٦ أمتار بينهما وارتدائهما الكمامة، في رسالة ضمنية بأهمية تطبيق الاحترازات الوقائية والتباعد أثناء العمل.