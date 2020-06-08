شكرا لقرائتكم خبر عن شرح تفصيلي لطريقة تحميل وأداء «الاختبار التحصيلي» ورفع الإجابات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مقطع مصور يوضح بالتفصيل شرحا لطريقة تحميل وأداء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بعد “التخصص العلمي” والذي من المقرر أن ينطلق يوم غد الثلاثاء.

وقال الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “مع انطلاق الاختبار التحصيلي الفعلي عن بعد التخصص العلمي- يوم غدٍ الثلاثاء نقدم للطلاب شرحا لطريقة تحميل وأداء الاختبار، ورفع الإجابات”.

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ويهدف الاختبار التحصيلي، إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية سواء في التخصصات العلمية أو التخصصات النظرية، بالنسبة للتخصصات العلمية يهدف إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد العلمية التي تم تدريسها في الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات.

أما اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية، فيستهدف قياس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية حيث تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية: الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.