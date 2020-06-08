شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من ثانية.. تنسيق جميع نصوص «الوورد» بضغطة زر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح خلاله طريقة سهلة لتطبيق تنسيق نص معين على أي نصوص مكتوبة في برنامج الوورد.

وقال الحماي: “إذا كان لديك ملف وورد فيه عدد من الصفحات بتنسيقات مختلفة، أصعب أمر هو إذا عدلت تنسيق نص معين فتحتاج تعكسه على بقية الفقرات!

وشرح عبدالعزيز الحمادي خلال المقطع، طريقة سهلة توفر عليك وقت كبير؛ بإمكانك من خلالها تطبيق التنسيق الجديد على أي نصوص تختارها بضغطة زر واحدة وفي أقل من ثانية!