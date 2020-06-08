الخارجية الروسية: موسكو وأنقرة تؤيدان عملية للسلام في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة تهيئة الظروف لعملية سلام في ليبيا. وتدعم روسيا وتركيا طرفين متناحرين في الصراع الليبي. وذكر بيان للوزارة أن الوزيرين اتفقا أيضا في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا. وكانت وزارة الخارجية الروسية عبرت في وقت سابق عن تأييدها لمبادرة مصرية تهدف للتشجيع على ترتيب مفاوضات بين طرفي الحرب في ليبيا.

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