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جاء ذلك، وفق بیان صحفي صادر عن وزارة الخارجیة الكویتیة، خلال استقبال الشیخ أحمد ناصر المحمد للقائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان لدى دولة الكویت ھلال بن علي الشنفري الیوم الاثنین، وحضر اللقاء مساعد وزیر الخارجیة لشؤون مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة السفیر ناصر المزین ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب وزیر الخارجیة السفیر صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولین في وزارة الخارجیة.
ويأتي ذلك في ظل تطوارت تشهدها الأزمة الخليجية، مع تجديد قطر التأكيد على "استعدادها للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الدولية لحل الأزمة من خلال الحوار غير المشروط، واحترام سيادة دولة قطر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وبحسب موقع "الشرق" أعربت قطر عن "دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لحل الأزمة".
وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، أرسل منتصف شهر مايو/ أيار الماضي رسالة شفوية إلى أمير قطر، حملها وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، حيث تضمنت مناقشة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها والتشاور في أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وجاءت هذه الرسالة بعد أيام قليلة من تلقي أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق، وذلك في ظل الحديث عن حراك دبلوماسي لإنهاء الأزمة الخليجية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خطية من سلطان عمان إلى أمير الكويت... هل من جديد في الأزمة الخليجية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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