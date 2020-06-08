شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يهنئ نظيره الأردنى بذكرى توليه مقاليد الحُكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحُكم في المملكة.

وذكرت الأنباء البحرينية أن العاهل البحريني أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

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