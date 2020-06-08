شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى والسفير الأوكرانى فى بغداد يبحثان التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدفاع العراقى جمعة عناد سعدون، اليوم الاثنين، مع السفير الأوكرانى فى بغداد فيكتور نيدوباس، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع نقلته الوكالة العراقية للأنباء "نينا"، أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين.

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