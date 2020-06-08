المغرب: 45 مدينة وإقليما خالية من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية عن أن 45 مدينة وإقليما خالية من فيروس "كورونا" المستجد وبدون أى حالات تتلقى العلاج من الوباء.

وأفادت "الصحة" المغربية بأن عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج في باقي مدن وأقاليم المملكة بلغ حتى اليوم الإثنين 686 حالة، بمعدل 1.9 لكل مائة ألف نسمة.

وتتوزع هذه الحالات النشطة على كل من مدن الدار البيضاء سطات بـ 257 حالة، وطنجة تطوان الحسيمة بـ 134 حالة، ومراكش آسفي بـ 153، والرباط سلا القنيطرة بـ 83 حالة؛ ومدن الداخلة وادي الذهب ودرعة تافيلالت بدون أي حالة نشطة، والعيون الساقية الحمراء بحالة نشطة واحدة.

أما الحالات الخطيرة التي توجد بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فبلغت حتى اليوم 15 حالة؛ منها ثماني حالات بمدن الدار البيضاء سطات، من ضمنها 3 حالات تحت التنفس الاصطناعي.

وتضم مدينة مراكش أيضا 3 حالات خطيرة، و4 حالات بمدن طنجة تطوان الحسيمة، حالتان منها تحت التنفس الاصطناعي.

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