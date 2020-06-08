شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يجرى مباحثات مع نظيره الألمانى فى عمان الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، أن وزير الخارجية أيمن الصفدى سيعقد جلسة مباحثات فى عمان بعد غد الأربعاء مع وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية وعدد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وقال الفايز - في بيان اليوم /الاثنين/ نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إن ألمانيا شريك أساسي للمملكة، حيث يرتبط البلدان بعلاقات استراتيجية تشهد تعاوناً مستمراً، مضيفا أن ألمانيا تقوم بدور أساسي في جهود تجاوز الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح الناطق باسم "الخارجية الأردنية" أن المملكة تثمن عاليا علاقاتها مع ألمانيا التي تشكل ثاني أكبر داعم اقتصادي للأردن وتثمن دورها الإقليمي.

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