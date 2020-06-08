شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى: إنشاء مختبرات للصحة العامة بمطار الكويت الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الاثنين، على طلب وزارة الصحة، بإنشاء مختبرات للصحة العامة بمطار الكويت الدولى، لسرعة إجراء الفحوصات المخبرية للقادمين من الخارج والوقوف على سلامتهم.

وذكر مجلس الوزراء - في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد اليوم /الاثنين/ عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح - أنه قرر تكليف وزارة الصحة، بالتنسيق مع كل من وزارات المالية، والداخلية، والأشغال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني، لإنشاء تلك المختبرات.

وأضاف أنه، تقرر أيضا تكليف وزارة الصحة الكويتية وذات الجهات، بإنشاء مقر لوحدة الصحة الوقائية، ومختبر للصحة العامة؛ وذلك بمطار الكويت الجديد الذي يتم إنشاؤه حاليا، وبالمنافذ البرية للبلاد.

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