شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالى للمصابين 831 حالة.

وقال جابر - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إن الحالات الجديدة ترجع إلى 11 شخصا بالحجر الصحى قادمين من باكستان، و6 حالات لسائقى شاحنات، و6 حالات مخالطة لمصاب بالفيروس فى عمان، كما تم تسجيل 20 حالة شفاء.

وأكد وزير الصحة الأردنى، أن الجائحة لم تنته وأن الخطر مازال موجودا.. مضيفا " أنه يجب على الجميع الانتباه من المخالطة كونها تحمل خطرا كبيرا".

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