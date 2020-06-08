شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح يصل إلى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يصل إلى موسكو.

وفى وقت سابق، قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن الجيش الوطني سيحافظ على وحدة الأراضي الليبية، متابعا: نشيد بجهود الليبيين في مساعدة النازحين.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى : الميليشيات المدعومة من الأتراك ارتكبت جرائم حرب، كما أنها انتهكت حرمة المواطنين الليبيين، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح اللواء أحمد المسمسارى، أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت، لافتا إلى أن أردوغان مسؤول عن كل جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا.