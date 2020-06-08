شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بإعلان القاهرة لوقف إطلاق النار في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكويت ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، وفى وقت سابق قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن الجيش الوطني سيحافظ على وحدة الأراضي الليبية، متابعا: نشيد بجهود الليبيين في مساعدة النازحين.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى : الميليشيات المدعومة من الأتراك ارتكبت جرائم حرب، كما أنها انتهكت حرمة المواطنين الليبيين، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح اللواء أحمد المسمسارى، أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت، لافتا إلى أن أردوغان مسؤول عن كل جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا.

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وقال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا، موضحا أن الجيش الليبي سيواصل قتال الجماعات الإرهابية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال المؤتمر الصحفى: ندعو الناتو للتصدي لانتهاكات تركيا، لافتا إلى أن الجيش يعمل لاستعادة الأمن والاستقرار في كل ليبيا

وأشار اللواء أحمد المسمارى، إلى أن الجيش الوطني الليبي يتعهد بمواصلة قتال التنظيمات الإرهابية والتصدي للغزو التركي.