شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: الميليشيات المدعومة من الأتراك ارتكبت جرائم حرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن الجيش الوطني سيحافظ على وحدة الأراضي الليبية، متابعا: نشيد بجهود الليبيين في مساعدة النازحين.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى: الميليشيات المدعومة من الأتراك ارتكبت جرائم حرب، كما أنها انتهكت حرمة المواطنين الليبيين، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح اللواء أحمد المسمسارى، أن التنظيمات المتطرفة نهبت الممتلكات في ترهونة وقصفت المدنيين غرب سرت، لافتا إلى أن أردوغان مسؤول عن كل جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا.
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