شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة السودان تشكر الأمم المتحدة بعد قرار تشكيل بعثة يونيتامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الحكومة السودانية عن شكرها وتقديرها للدعم والمساندة من الأمم المتحدة منذ انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة، وتطلعها إلى المزيد من الدعم وصولا لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، مشيرة في هذا الصدد إلى اعتماد مجلس الأمن القرارا الخاص بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، استجابة لطلب حكومة السودان بموجب رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، ووفقا للمطالب التي وردت في الرسالة.

وأوضح مجلس الوزراء السوداني - في بيان اليوم /الإثنين/ - أنه جرى اعتماد القرار تحت الفصل السادس لتبدأ البعثة مهامها اعتبارا من أول يناير 2021، ولم ينص القرار على أي مكونات عسكرية أو شرطية، وسوف يستمر تفويض البعثة لمدة عام قابل للتجديد، على ألا يتجاوز تفويضها النهائي نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

ولفت البيان إلى اعتماد مجلس الأمن القرار الخاص بالتجديد الدوري لتفويض بعثة اليوناميد في دارفور، حيث رأى مجلس الأمن أن يتم تمديد تفويض اليوناميد حتي 31 ديسمبر 2020، باعتبار أن جائحة كورونا قد ترتبت عليها العديد من الصعوبات التي أخرت تنفيذ يوناميد لبعض المهام في تفويضها السابق بما في ذلك إكمال ترتيبات انسحابها في وقت مبكر.

وأعربت حكومة السودان عن تقديرها العميق للدور الكبير الذي قامت به يوناميد، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع البعثة لضمان التصفية المنظمة حتي 31 ديسمبر 2020، في إطار التنسيق القائم معها لتشرع الحكومة في استقبال البعثة المتكاملة لمساعدة الانتقال.

وأضاف البيان أن حكومة السودان ستشرع فوراً في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين الوارد ذكرها في قرار مجلس الأمن استناداً على أن حكومة السودان هي المسئولة عن حماية مواطنيها.