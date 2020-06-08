الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابيين على نقاط عسكرية بمنطقة الغاب الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت وحدات من الجيش السورى اليوم الإثنين لهجوم مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية فى منطقة الغاب الشمالى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ عن مصدر عسكري قوله إن المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغاب الشمالي نفذت هجوما بالعربات المفخخة والانتحاريين على نقطتين عسكريتين في بلدتي الطنجرة والفطاطرة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تصدت للعناصر الإرهابية واشتبكت معهم وتمت استعادة السيطرة الكاملة على النقطتين، وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح، والاستيلاء على أسلحتهم، وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش 14،5د.

وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الجنود بالاضافة إلي إصابة عدد آخر بجروح.

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