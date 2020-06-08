غزة.. عرض عسكري لـ"الجهاد الإسلامي" تأبينا لـ"شلّح"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-

نظمت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، الاثنين، عرضا عسكريا في قطاع غزة، تأبينا للأمين العام السابق للحركة رمضان شلّح الذي توفى السبت بعد صراع طويل مع المرض.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 بأن المئات من عناصر "سرايا القدس" الملثمين، جابوا شوارع مدينة غزة وصولا لمكان إقامة بيت العزاء في منطقة تعرف محليا باسم "ساحة الكتيبة" غربي المدينة.

وتوفي شلّح السبت الماضي، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض.

وبدأ شلح في مهامه، أميناً عاماً للجهاد الإسلامي عام 1995، عقب اغتيال إسرائيل الأمين السابق فتحي الشقاقي، واستمر حتى 28 سبتمبر/ أيلول 2018، حيث جرى انتخاب زياد النخالة لتولي الأمانة العامة للحركة، بعد أن حال المرض دون استمراره في موقعه.

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