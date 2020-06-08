كورونا.. 8 وفيات في الجزائر وواحدة بالصومال

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الإثنين، تسجيل 8 وفيات بكورونا، فيما رصد الصومال وفاة واحدة، وسجل الأردن 23 إصابة بالفيروس، حسب بيانات رسمية.

في الجزائر، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 8 وفيات، و111 إصابة، و82 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 10 آلاف و265 إصابة، بينها 715 وفاة، و6 آلاف و799 حالة تعاف.

وفي الصومال، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل حالة وفاة، و34 إصابة، إضافة إلى تعافي 29.

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وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2368، بينها 84 وفاة، و470 حالة شفاء.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة، إضافة إلى تعافي 20، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 831، منها 9 وفيات، و627 حالة تعاف.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و142 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 407 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و484 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.