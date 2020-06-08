طرابلس.. مقتل أمني إثر تفكيك ألغام ميليشيا حفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365



قتل أمني ليبي، الإثنين، وأصيب آخر، جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر في منطقة "خلة الفرجان" جنوبي العاصمة طرابلس.

وفي تصريح للأناضول، قال المستشار الاعلامي لوزارة الصحة الليبية، أمين الهاشمي، إن "أمنيا من فرق السرية الهندسية لإزالة الألغام (تابعة لوزارة الداخلية) قتل، وأصيب آخر، نتيجة انفجار لغم زرعته مليشيات حفتر بمنطقة خلة الفرجان".

وأضاف الهاشمي أن الفريق نجح في تفكيك مجموعة من الألغام التي زرعتها الميليشيا، غير أن لغما انفجر لخلل أثناء عملية التفكيك، وأدى إلى الوفاة".

وفي 22 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر فخخت منازل المدنيين التي كانت تتخذها تمركزات لها في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة، جنوبي طرابلس.

Advertisements

وبتحرير العاصمة طرابلس بالكامل من مليشيا الانقلابي، ومن بعدها ترهونة وبني وليد، يفتح الجيش الليبي طريق تحرير الجفرة (وسط) والجنوب.

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.