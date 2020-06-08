مسؤولة فلسطينية تدعو فرنسا لمواجهة خطة "الضم" الإسرائيلية

أيسر العيس/الخليج 365

دعت مسؤولة فلسطينية رفيعة، الإثنين، فرنسا إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة للاعتراف بدولة فلسطين، ومواجهة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.

جاء ذلك خلال لقاء حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، مع القنصل العام لفرنسا في القدس رينيه تروكاز، وفق بيان صادر عن مكتبها.

وقالت عشراوي، "على الحكومة الفرنسية تنفيذ تعهداتها السابقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في القريب العاجل، واتخاذ خطوات استباقية جادة وفاعلة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الأمريكية".

كما طالبت المجتمع الدولي بالتصدي لمخططات إسرائيل ومحاسبتها وفرض عقوبات عليها.

وشددت على ضرورة وجود مبادرة دولية تتضمن تحالفا متعدد الأطراف، للمحافظة على القانون الدولي ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الأممية.

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وبحسب بيانات وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن 139 دولة تعترف بفلسطين رسميا.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخرا، أن حكومته ستشرع بعملية الضم في يوليو/ تموز المقبل، والتي ستشمل 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.

وأشار نتنياهو، أن "مخططات الضم لن تتضمن موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة دولة فلسطينية".

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

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