وزير الطاقة: خفض إنتاج النفط كان لشهر واحد فقط وحقق أغراضه

أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تخفيضات النفط الطوعية من المملكة وأعضاء خليجيين كانت مقررة لشهر واحد فقط، وأنها حققت الغرض منها، ولا نية للمملكة وحلفائها الخليجيين لتمديد أجلها.

وأشار الأمير عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفي لأعضاء “أوبك” اليوم، إلى أن تخفيضات النفط الطوعية تقتصر على شهر يونيو، ولا تعتزم المملكة وحلفاؤها الخليجيون تمديدها لشهر يوليو، داعيا لتوخي اليقظة تجاه المخزونات، وأن تلعب أوبك دوراً استباقياً لاستعادة التوازن إلى الأسواق، لافتا إلى وجود علامات تشير إلى عودة الطلب على النفط.

يُذكر أنه فيما قررت دول أوبك تخفيض إنتاجها من النفط بـ9.7 مليون برميل لمدة شهرين، وجّهت وزارة الطاقة “أرامكو” لخفض الإنتاج طوعياً بمقدار مليون برميل لشهر يونيو الجاري، وذلك إضافة لخفض الإنتاج الذي التزمت به المملكة ضمن اتفاقية أوبك في أبريل الماضي.