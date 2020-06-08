الشؤون الإسلامية تغلق 71 مسجداً احترازياً في مختلف مناطق المملكة

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قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، إن عدم التزام البعض بالبروتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد.
وأضاف آل الشيخ أن هذا الأمر أدى لإغلاق 71 مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجارٍ العمل على تعقيمها.
وكانت الوزارة اعتمدت حزمة ضوابط لعودة الصلاة في المساجد بكافة بمناطق المملكة، أبرزها الوضوء في المنزل ولبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة وعدم تركها في المسجد بعد الصلاة، بالإضافة لعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد وترك مسافة بين المصلين، وعدم اصطحاب الأطفال أقل من 15 عاماً.
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