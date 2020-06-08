أمير مكة يعزي في النهاري

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي الإعلامي والأكاديمي الدكتور عبدالعزيز النهاري الذي وافته المنية أمس.

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة – الله تعالى – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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